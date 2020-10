Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Andreea Mitu/ Patricia Tig - Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), scor 7-6 (8), 6-4, din turul I al probei de dublu feminin de la Roland Garros, este in atentia politiei franceze, pentru un posibil aranjament la pariuri, potrivit publicatiei germane Die Welt, citata de presa internationala.Politia…

- Armata de Aparare Artsakh (Nagorno-Karabakh) a reușit sa opreasca atacul pe scara larga lansat astazi de Azerbaidjan. Shushan Stepanyan, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Armenia, a scris despre acest lucru sambata pe pagina sa de Facebook, noteaza news.am.„Intr-una din direcții,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP potrivit Agerpres. In contextul in care…

- Armenii și azerii ramân surzi joi la apelurile de încetare a focului iar luptele continua, cu afirmații reciproce de pierderi grele în rândul adversarilor, în conflictul din enclava Nagorno Karabah, teritoriu azer separatist susținut de Erevan, scrie AFP.La Stepanakert,…

- Președintele azer, Ilham Aliev, a promis ferm miercuri, cu prilejul unei vizite la spitalul unde sunt ingrijiți militarii raniți, ca Azerbaidjanul va continua operațiunile militare pana la retragerea forțelor armene din regiunea separatista Nagorno-Karabah, susținuta de Erevan, actualmente teatrul unui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut luni incetarea „ocupatiei” armene in regiunea Nagorno-Karabah, pentru a pune capat luptelor dintre separatistii sustinuti de Armenia si fortele azere, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Lupte acerbe se dau intre forțele armene și azere pentru regiunea Nagorno-Karabakh,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica incetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016, informeaza AFP."Este important sa depunem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare…

- Autoritațile armene au decretat mobilizarea generala și legea marțiala, duminica, dupa ce noi confruntari au izbucnit între separatiștii din Nagorno-Karabah, susținuți de Erevan, și forțele azere, scrie AFP."Legea marțiala și mobilizarea generala sunt decretate în Armenia. Cer…