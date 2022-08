Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul Tik-Tok a obtinut un brevet pentru Tik-Tok Music, care ar urma sa fie un serviciu de streaming muzical cu functii de socializare. ByteDance, compania chineza care detine Tik-Tok, a aplicat si a obtinut drepturile de folosire pentru brandul Tik-Tok Music. Brevetul a fost acordat deocamdata…

- Comisia irlandeza pentru protecția datelor i-a informat joi pe omologii sai din Europa ca va bloca compania Meta, care deține Facebook și Instagram, din a trimite date despre utilizatorii din Europa in SUA. Meta a avertizat in mod repetat ca o astfel de decizie ar inchide multe dintre serviciile sale…

- Jason Alexander a incercat sa se infiltreze joi la nunta cantaretei Britney Spears si va trebui sa nu se apropie de aceasta la mai putin de 100 de metri si de domiciliul ei timp de trei ani, potrivit unui tribunal din SUA. Jason Alexander a fost inculpat luni pentru hartuire de un tribunal din Statele…

- In 2015, Meta a lansat AMBER Alerts pe Facebook. De atunci, alertele au contribuit la solutionarea a sute de cazuri de copii aflati in pericol, atat in Statele Unite ale Americii, dar si in intreaga lume.