Kanye West vrea să-și schimbe numele în „Miliardar Creștin Genial” Numit recent unul dintre cei mai bogați artiști de hip hop, Kanye West isca noi controverse cu dorința lui de a-și schimba numele legal. Infuriat de faptul ca oamenii tot cred ca el este „doar” un milionar, artistul american vrea ca in buletin sa apara numele „Miliardar Creștin Genial Kanye West”, ca toata lumea sa știe cum sta treaba, de fapt. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

