- Rapperul american Kanye West intentioneaza sa calatoreasca in Rusia, unde are legaturi cu prieteni ai fostului presedinte Donald Trump, pentru a sustine concerte si a-l intalni pe Vladimir Putin, a anuntat luni revista Billboard, care citeaza surse din anturajul muzicianului.

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, si-a exprimat luni solidaritatea cu presedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, cu care a avut o convorbire telefonica, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto.„Premierul (Orban) a discutat astazi cu presedintele Tokaev si…

- O UE divizata a cerut un rol in negocierile de saptamana viitoare cu Rusia asupra crizei din Ucraina și a unor chestiuni mai largi ale apararii europene, dupa ce Vladimir Putin a reușit sa elimine blocul in favoarea discuțiilor cu SUA și NATO.

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Președintele chinez Xi Jinping urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…

- Caștigatorul alegerilor prezidențiale din 2024 va fi din nou Vladimir Putin. Nu, nu in Rusia - in SUA. Pentru a face acest lucru, nici macar nu vor trebui schimbate legile americane - va fi suficient sa fie ales președinte Donald Trump.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu va participa la niciun eveniment in persoana in perioada nelucratoare decretata in Rusia, din 30 octombrie pana pe 7 noiembrie, din cauza agravarii pandemiei de COVID-19, a anuntat joi Kremlinul, informeaza AFP. "Presedintele isi va continua munca prin…