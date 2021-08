Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Kim Kardashian și Kanye West s-au desparțit și au intentat divorțul in februarie 2021, fosta soție a artistului a aratat ca il susține la lansarea celui de-al zecelea album al sau.

- „DONDA”, al 10-lea album solo al lui Kanye West, se lanseaza joi, iar artistul a anunțat ca piesele de pe acesta vor putea fi ascultate in premiera la evenimentul sold-out organizat de rapper la Mercedes Benz Stadium din Atlanta. Show-ul va fi transmis in direct pe Apple Music. Intre timp, a aparut…

- Kanye, despre mariajul cu Kim Kardashian: „A fost o inchisoare”! Se iubește acum cu Irina Shayk! Kim Kardashian și Kanye West s-au desparțit la inceputul acestui an. Kim a fost cea care a intentat atunci actele de divorț. In noul sau album, Donda, celebrul rapper vorbește voalat despre casnicia cu Kim…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck sint in centrul atenției de cind s-a aflat ca și-au reluat relația, iar acum surse apropiate celor doi au dezvaluit ca actorul planuiește sa o ceara de soție. Vestea ca Jennifer Lopez, in virsta de 51 de ani și Ben Affleck, de 48 de ani, și-au reluat relația la aproape…

- Unul dintre cele mai așteptate jocuri ale lui 2020 și-a facut in sfarșit revenirea in magazinul digital celor de la PlayStation. Vestea vine la 6 luni dupa ce a fost exclus din acesta din cauza problemelor mari de la lansare, care au continuat și in primele luni ale lui Cyberpunk 2077. Se pare ca in…

- Kim Kardashian și Meghan Markle sunt doua dintre cele mai mari vedete din lume. Deși sunt celebritați importante, cele doua femei sunt cat se poate de diferite. Activeaza in domenii diferite și au stiluri total opuse. Cu toate acestea, exista un anumit lucru pe care soția prințului Harry și fosta partenera…

- Nu tuturor oamenilor le place sa cumpere cadouri. Pentru mulți dintre ei poate fi un chin deoarece se tem ca nu o sa reușeasca sa cumpere cadoul potrivit. Vestea buna e ca alegerea unui dar nu este atat de complicata precum pare la inceput.