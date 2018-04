Stiri pe aceeasi tema

- Albumul surpriza lansat de The Weeknd la finalul saptamanii, “My dear melancholy” este la apogeu. Albumul a fost lansat pe 30 martie și se preconizeaza ca pana pe 5 aprilie se vor vinde peste 150.000 albume in intreaga lume. Topul Billboard 200 listeaza cele mai populare albume bazate pe consumul utilizatorilor,…

Rapper-ița Carbi B e din nou pe Twitter, cu mai multa energie și pusa pe fapte mari. Dupa o luna in care pare ca a fugit de toate rețelele de socializare, cantareața e gata sa ne dea peste cap cu mesajele sale inspiraționale. Cantareața chiar a postat un text legat de motivul pentru care a

- Muzician și Dj de succes, Flume este renumit pentru remixurile de exceptie, “You & me” alaturi de Disclosure și “Tennis court” alaturi de Lorde fiind doar doua exemple remarcabile. “Sunt doar norocos ca sunt in aceasta cursa.”, declara artistul. Flume este de parere ca toți artiștii cu care a lucrat…

Dua Lipa a aflat pe pielea ei ce se intampla cand o tradezi pe Taylor Swift. Fanii celebrei cantarețe au inceput sa o amenințe pe Dua Lipa dupa ce cantareața a ales sa vorbeasca despre Kanye West, in loc de Taylor intr-un interviu care, atenție, a avut loc in 2016. Se pare ca interviul a

- Știm ca francezii au 10 la romantism, și asta ne-a demonstrat Charlotte Gainsbourg, o cantareața ce a transformat piesa “Runaway” a rapper-ului Kanye West in șoapte romantice printre clape de pian. Totul s-a intamplat intr-un show televizat din Franța, intitulat “Taratata”. Artista a explorat atat de…

- Kanye West iși face apariția tot mai rar pe scena și ultima apariție surpriza a avut loc la un eveniment Adidas in Los Angeles, in timpul concertului lui Kid Cudi. Surpriza a fost de mare impact pentru fanii artistului, caci cele 20 de minute de concert au fost ținute secret pana in momentul in care...…

- Kim Kardashian West este unul dintre cele mai urmarite vedete ale internetului, iar Kanye West a profitat de asta. Rapper-ul a transformat un look celebru al lui Kim in ținuta adoptata de propria lui armata de femei de succes ale Hollywood-ului. Practic și-a creat o armata imbracata exact ca și iubita…

- Rapper-ul 50 Cent a devenit dintr-o data mai bogat cu 5 milioane de lire sterline. Atunci cand starul a lansat albumul “Animal Ambition”, acesta a acceptat pe langa metodele tradiționale de plata și plata prin criptomoneda bitcoin. La acel moment un bitcoin costa 662$, iar albumul i-a constat pe posesorii…