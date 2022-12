Deși este obișnuit cu topurile, actualul clasament pare sa nu fie chiar pe placul rapperului american. Este cel mai antisemit om de pe planeta, in 2022. Constanta retorica plina de ura la adresa evreilor a lui Kanye West l-a propulsat pe rapperul american in fruntea clasamentului anual de zece pozitii al declaratiilor antisemite intocmit de Centrul Simon Wiesenthal, transmite joi agentia DPA.Kanye West, care se autointituleaza Ye, ocupa primul loc in acest clasament nu doar ca urmare a remarcilor sale antisemite si a teoriilor conspiratiei, ci si pentru ca se foloseste de influenta din media sociale…