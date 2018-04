Stiri pe aceeasi tema

- Trump ii mulțumește lui Kanye West pentru mesajele postate pe Twitter, dupa ce rapperul tocmai și-a reluat activitatea pe rețelele de socializare și a profitat de ocazie pentur a-l lauda pe liderul de la Casa Alba. Kanye West a postat o serie de tweeturi pro-Trump, inclusiv o fotografie in care apare…

- Rapper-ul Kanye West a anunțat lansarea a doua noi albume, dintre care unul va fi creat in colaborare cu Kid Cudi și se va numi “Kids see ghost.” Deși s-a zvonit ca Kanye West a trecut printr-o cadere nervoasa destul de puternica in 2016 și ca a facut terapie, rapper-ul e super fericit și se... View…

- Zayn Malik tocmai a lansat videoclipul incendiar pe care il așteptam de ceva timp și e #megaboom. Ultimul sau single se numește “Let me in” și vine impreuna cu un videoclip la care artistul a filmat timp de 1 luna impreuna cu modelul Sofia Jamora. Ideea videoclipului este de a-i surprinde pe cei doi…

- Pitbull va vorbi din partea Națiunilor Unite, in calitate de ambasador global pe 22 martie, cu ocazia zilei apei. Artistul va vorbi despre necesitatea de a curața apele planetei. Pitbull este ambasador al Națiunilor Unite și a realizat mai multe operațuni pentru ecologizare și salvarea planetei. Artistul…

- Post Malone tocmai ce a lansat ultima piesa la care lucreaza de ceva timp și e #boom. Piesa va fi și pe urmatorul album ” Beerbongs and Bentleys”. Colaborarea cu Ty Dolla $ign face piesa mai melodica, și am putea spune ca e chiar o continuare pentru “White Iverson”. Rapper-ul a anunțat de curand ca…

- Verișorul lui Ed Sheeran, regizorul Murray Cummings pregatește un film despre documentar despre viața artistului. Documentarul se intituleaza “Songwriter” și va prezenta povestea lui Ed Sheeran inca de la incputul carierei, cand acesta era doar un simplu baiat. “Ideea filmului este de a fi acolo atunci…

- Luna trecuta dj-ul Marshmello a lansat piesa “Spotlight” ca tribut pentru rapper-ul Lil Peep, ce a decedat in noiembrie 2017. Rapper-ul nascut sub numele de Gustav Ahr și-a petrecut nenumarate ore in studio alaturi de Marshmello pentru aceasta colaborare. Dj-ul a subliniat de-a lungul piesei latura…

- Kim Kardashian West este unul dintre cele mai urmarite vedete ale internetului, iar Kanye West a profitat de asta. Rapper-ul a transformat un look celebru al lui Kim in ținuta adoptata de propria lui armata de femei de succes ale Hollywood-ului. Practic și-a creat o armata imbracata exact ca și iubita…