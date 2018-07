Stiri pe aceeasi tema

- Alice Cavaleru, iubita lui Vladimir Draghia, implinește marți 27 de ani. Aceasta a transmis un mesaj plin de emoție. Alice Cavaleru este femeia care i-a daruit lui Vladimir Darghia o fiica, Zora . Alice Cavaleru și actorul Vladimir Draghia urmeaza sa se caatoreasca luna aceasta, la mare. Marți, 10 iulie…

Kim Kardashian și-a surprins soțul in timp ce o sorbea din priviri pe Rihanna. Kanye West a fost numai un zambet in momentul in care a intrat artista pe scena. Kim Kardashian și soțul ei se aflau in public, la unul dintre concertele susținute de Rihanna.

- Kanye West a vorbit, in premiera, despre divorțul de, soția lui, Kim Kardashian, ocazie cu care a dezvaluit ca se gandește, tot timpul, la sinucidere. „Am spus ca ideea de a ramane blocat in ceva ce s-a intamplat acum 400 de ani suna ca o alegere pentru mine, niciodata nu am spus ca sclavia a […] The…

- Ilie Nastase a comis-o la finalul lunii trecut, fiind prins la volan sub influența bauturilor alcoolice. A fost incatușat și dus la secție. Brigitte Sfat, soția fostului jucator de tenis, este decisa sa divorțeze și a anunțat ca acesta intenționeaza sa plece definitiv din Romania. „E prea devreme pentru…

- Ziarele din India susțin ca Salman Khan și Iulia Vantur s-au desparțit dupa o relație de lunga durata. Deși cei doi nu și-au confirmat niciodata oficial relația, Iulia a publicat un mesaj pe Instagram, prin care lasat sa se ințeleaga ca povestea lor de dragoste s-a terminat, insa la scurt timp a șters…

- Kim Kardashian și Kanye West au implinit 4 ani frumoși de casnicie și au sarbatorit asta prin declarații de dragoste mega sincere și super romantice. Kim a fost super romantica pe Instagram, postand o fotografie de la nunta impreuna cu mesajul „Patru ani și o eternitate inainte. Iți mulțumesc iubitule…

Mariajul dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader a durat doar cinci ani. Astazi, dupa ce in 2013 ei s-au desparțit, prezentatoarea TV a facut noi declarații despre casnicia petrecuta alaturi de fostul rugbist.