- Kanye West a facut o schimbare neașteptata la inceput de an. Rapperul a fost surprins in compania actriței Julia Fox și pare ca este mai decis ca niciodata sa-și gaseasca o noua iubita. Astfel ca a renunțat sa mai faca pași spre o noua impacare cu fosta lui soție, Kim Kardashian.

- Raluca a fost foarte afectata de fosta relație. Concurenta de la Mireasa-Capriciile Iubirii s-a vindecat și este fericita alaturi de Ion. Ea susține ca acum nu mai sufera și nu se mai gandește la trecut. Relația evolueaza intr-un mod pozitiv și se pare ca momentele de fericire sunt destul de dese in…

- Kim Kardashian pare ca și-a refacut viața dupa desparțirea de rapperul Kanye West. Aceasta s-a afișat de curand cu noul ei partener intr-o ținuta care lasa la vedere bustul generos. Cum arata voluptoasa Kim cand renunța la sutien.

- Kanye West are o noua iubita, dupa ce a spus ca vrea sa se impace cu Kim Kardashian. Rapperul spunea intr-un interviu ca vrea sa fie din nou impreuna cu Kim Kardashian, insa acum a fost surprins alaturi de noua lui iubita, care este cu 22 de ani mai tanara decat el.

- Kanye West declara recent ca vrea sa fie impreuna cu Kim Kardashian, insa acum a fost surprins alaturi de noua lui iubita, care e cu 22 de ani mai tanara decat el. Și despre Kim se zvonește ca ar fi foarte apropiata de comediantul Pete Davidson. La scurt timp dupa ce Kanye West declara in interviul…

- Liberalii sunt impartiti in ceea ce priveste o viitoare colaborare cu PSD in noul Guvern, insa si problemele care ar putea fi generate de o asemenea decizie, adica rupere partidului, sustin surse din conducerea PNL. O alta situatie complicata este considerata aparitia mai multor poli de putere in formatiunea…

- Presa din statele Unite aduna probe ale unei presupuse relații intre Kim Kardashian și fostul logodnic al Arianei Grande, Pete Davidson. Cei doi au luat cina impreuna in New York și nu este prima data cand iși dau intalnire.