Kanye West descrie sclavia ca fiind o „alegere”

Rapperul american Kanye West a starnit noi controvesre dupa ce a descris sclavia drept o „alegere”, in timpul unui interviu acordat TMZ. „Auziti ca se spune ca sclavia a durat 400 de ani. 400 de ani? Suna ca o alegere”, a comentat rapperul. Un angajat al site-ului, Van Lathan, prezent in sala in care avea loc interviul, a fost deranjat de afirmațiile starului. Atunci i-a replicat acestuia, declarandu-se dezamagit și „șocat„ de comentariul lui West. Citește și: Kanye West s-a certat cu un fan in timpul unui concert! „Noi restul din societate trebuie sa ne descurcam cu aceste amenintari la adresa…