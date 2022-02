Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ministrul Familiei, Gabriela Firea spune ca primarul Nicusor Dan trebuie sa plateasca peste 317.000 de euro despagubiri unui investitor care a asteptat un an un act semnat de edil.

- Un barbat de 50 de ani din Marașești trebuie sa execute 2 ani și o luna de inchisoare in penitenciar dupa ce a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni comise impotriva fostei soții și a copiilor pe care ii au impreuna. Inculpatul nu este la prima condamnare pentru acest gen de fapte, ba chiar a…

- Kanye West a facut o schimbare neașteptata la inceput de an. Rapperul a fost surprins in compania actriței Julia Fox și pare ca este mai decis ca niciodata sa-și gaseasca o noua iubita. Astfel ca a renunțat sa mai faca pași spre o noua impacare cu fosta lui soție, Kim Kardashian.

- Situația devine din ce in ce mai tensionata intre Ella și viitoarea ei soacra. Doamna Ioana nu și-o dorește pe tanara ca nora și face acuzații grave la adresa ei. Iata ce i-a spus femeia fiului ei Petrica și ce reacție a avut concurenta la Mireasa-Capriciile Iubirii!

- Un barbat din Alba Iulia face acuzații grave impotriva unui polițist din cadrul IPJ Alba și susține ca ar fi fost agresat fizic de angajatul statului dupa ce acesta a „intrat peste el in casa și l-ar fi luat la bataie”, in cursul nopții de ieri, 6 decembrie 2021, in jurul orei 02:00. In cursul zilei…

- Deși, oficial, postul Antena Stars nu a facut niciun anunț, Simona Hapciuc, acuzata ca ar fi agresat-o pe prezentatoarea Nasrin Ameri in toaleta, intr-o pauza a matinalului, nu mai are contact cu postul și nu va mai participa la niciunul dintre proiectele acestuia. Ea spune ca tot ce ține de acest scandal…

- Kanye West susține ca Dumnezeu o va aduce pe Kim Kardashian inapoi la el, in ciuda procesului de divorț care se afla in plina desfașurare. Rapperul este convins ca el și mama copiilor lui se vor impaca. Recent, și-a etichetat inca soția in cadrul unei postari in care cei doi apar sarutandu-se, pe vremea…