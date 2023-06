Stiri pe aceeasi tema

- O fotografa care lucreaza pentru presa tabloida din Statele Unite a anuntat joi ca l-a dat in judecata pe rapperul Kanye West pentru agresiune, acuzandu-l pe starul american ca i-a aruncat la pamant telefonul mobil in timpul unei altercatii ce a avut loc in ianuarie 2023 la Los Angeles, informeaza AFP,…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a unui agent de poliție judiciara in cadrul IGPR pentru luare de mita, trafic de influența și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicitații. Potrivit unui comunicat al DNA, polițistul a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv. De…

- „Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de talharie. Din cercetari, s-a stabilit ca in ziua de 14 iulie 2018, un barbat necunoscut,…

- Gabriel Badalau, fiul baronului de Giurgiu Niculae Badalau, a fost trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de procurorii DNA ca ar fi dat mita unui primar pentru un contract de rețea de alimentare cu apa. Badalau Junior este acuzat de procurorii DNA ca mai intii a dat o parte din bani, apoi…

- Antreprenorul Constantin Popușoi, care gestioneaza mai multe intreprinderi din industria petroliera din tarile Europei de Est, a fost tras la raspundere penala ilegal. Despre aceasta anunța avocata acestuia, Ababii Lidia, care precizeaza ca instanțele de judecata i-au dat ciștig de cauza. Avocata a…

- Un profesor universitar din cadrul Universitații Politehnice din București a fost trimis in judecata de procurorii DNA fiind acuzat ca a primit mita de la doua angajate in cadrul unor proiecte cu fonduri nerabursabile.Potrivit DNA, Dinca Cristian-Florian, profesor universitar in cadrul Universitații…