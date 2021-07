Kanye West a anuntat data lansarii noului album

Stiri pe aceeasi tema

- „DONDA”, al 10-lea album solo al lui Kanye West, se lanseaza joi, iar artistul a anunțat ca piesele de pe acesta vor putea fi ascultate in premiera la evenimentul sold-out organizat de rapper la Mercedes Benz Stadium din Atlanta. Show-ul va fi transmis in direct pe Apple Music. Intre timp, a aparut…

- Președintele interimar al Platformei DA, Dinu Plingau, anunța ca Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) are tot dreptul moral și politic sa decida singur asupra componenței noului Guvern. Anunțul vine dupa cei mai mulți fermieri au sugerat PAS-ului sa-i ofere ex-vicepreședintelui Platformei DA Alexandru…

- „Shoot For The Stars Aim For The Moon", primul album aparut dupa moartea lui Pop Smoke, a fost cel mai bine vandut album hip-hop in SUA in ultimul an, inregistrand cea mai longeviva prezenta pe primul loc in topul Hip-hop/ R&B dupa anul 1990. Discul a reusit sa se mentina in top 5 al Billboard 200 timp…

- Canotoarea Madalina Beres si inotatorul Robert Glinta au fost desemnati purtatorii de drapel ai echipei olimpice a Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care se vor desfașura in perioada 23 iulie-8 august. Anunțul aparține Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Madalina Bereș este medaliata olimpica…

- alt-J canta la Bucuresti pe 22 iunie 2022 la Arenele Romane. primele 200 de bilete din fiecare categorie au preturi earlybird. alt-J este o formatie de indie rock din Leeds, Marea Britanie, activand pe scena muzicala din 2007. Primul album, ‘An Awesome Wave’ a fost lansat in 2012 si le-a adus artistilor…

- Kim Kardashian a transmis public un mesaj neașteptat pentru Kanye West la patru luni de cand vedeta a depus actele de divorț. E ziua lui de naștere, a implinit 44 de ani, iar soția i-a spus ca il iubește. Ziua de 8 iunie a fost o zi speciala in familia Kardashian-West. Celebrul rapper a implinit 44…

- Proiectul timișorean Thy Veils a lansat „The Vibrant Decennary”, un album ce cuprinde 16 ȋnregistrari live din perioada 2010-2020. Pus ȋn ordine invers cronologica, noul album ȋncepe cu momentul colaborarii dintre Thy Veils și artiștii casei de discuri Psihodrom din decembrie 2020, continua cu inregistrarile…