La finalul saptamanii trecute, mai exact in cursul zilei de duminica, Kanye West a anunțat ca va candida la prezidențialele din SUA. Și in anul 2020, artistul, castigator al premiului Grammy, a candidat ca independent și a primit aproximativ 70.000 de voturi in 12 state din SUA. Rapperul american a declarat ca și-a ales deja șeful de campanie.