Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea și Lille disputa marți, de la ora 22:00, manșa tur a optimii de finala din Liga Campionilor. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și la va fi televizata pe Telekom Sport 2, Digi Sport 2 și Loook Sport. ...

- Chelsea și Lille se intalnesc marți, de la 22:00, in prima manșa din optimile Ligii Campionilor. Deținatoarea trofeului pornește cu prima șansa in fața unui adversar care se chinuie in acest sezon. In mod normal, Chelsea n-ar trebui sa aiba emoții in ceea ce privește jocul tur cu Lille și nici in ceea…

- Atacantul Kylian Mbappe, autorul golului din meciul PSG - Real Madrid, scor 1-0, a promis ca echipa franceza va juca si returul la victorie. "Sunt jucatorul echipei PSG, sunt mereu foarte fericit. Dau totul si am aratat asta prin actiunile mele. Va trebui sa o fac din nou si la retur. Vom merge sa castigam.…

- Palmeiras Sao Paulo a devenit prima echipa braziliana care a reusit sa ocupe primul loc in clasamentul anual al Federatiei Internationale de Istorie si Statistica a Fotbalului (IFFHS), care a dat publicitatii joi ierarhia pe anul 2021, informeaza EFE, citata de Agerpres . „Pentru prima oara in istorie,…

- UEFA a anuntat, joi, ca restrictiile in vigoare in fiecare dintre tarile europene se vor aplica "in principiu" pentru echipele vizitatoare din Liga Campionilor, informeaza lequipe.fr, citat de news.ro. Chelsea, care trebuie sa se deplaseze la Lille, la 16 martie, ar putea fi sanctionata de…

- Oamenii de stiinta au descoperit un recif de corali gigant in forma de trandafir si in stare buna la mai mult de 30 de metri adancime in largul Tahiti, o descoperire importanta in conditiile in care recifurile de corali sufera din cauza schimbarilor climatice, potrivit AFP.

- Oamenii de stiinta au descoperit un recif de corali gigant in forma de trandafir si in stare buna la mai mult de 30 de metri adancime in largul Tahiti, o descoperire importanta in conditiile in care recifurile de corali sufera din cauza schimbarilor climatice, potrivit AFP citata de Agerpres.…

- Startul meciului Atalanta – Villarrealm, contand pentru ultima etapa a Grupei F a Ligii Campionilor, a fost amanat din cauza conditiilor meteo nefavorabile, anunța news.ro. Atalanta a anuntat pe Twitter ca din cauza vremii startul jocului a fost amanat pentru ora 22.20. Partida ar fi trebuit…