- Maria Șandru, fosta concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 9, a nascut o fetița perfect sanatoasa. Aceasta a publicat pe pagina sa de Instagram prima imagine cu fetița alaturi de fratele și surioara mai mare.

- Bucurie de nedescris in Familia Regala! Printesa Beatrice, nepoata reginei Elizabeth II a Marii Britanii, si Edoardo Mapelli Mozzi au devenit parinți de fata. Vestea cea mare a fost data chiar de catre Familia Regala, printr-un anunț publicat pe paginile oficiale de pe rețelele de socializare. Fanii…

- Problema dupa problema in familia juratului de la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu. La inceputul lunii, celebrul bucatar a avut parte de o intervenție, iar mai apoi fetița sa a fost internata in spital, deoarece s-a accidentat la joaca. Astazi, și soția lui, Cristina Sima Dumitrescu, se afla pe patul…

- Soția lui Florin Dumitrescu, Cristina, este foarte activa pe rețelele de socializare, insa de curand fanii au observat ca partenera juratului de la Chefi la cuțite nu a mai postat nimic in mediul online. Astfel, pentru a-i liniști pe internauți Cristina a explicat ce s-a intamplat, de fapt, marturisindu-le…

- Bucurie mare in familia lui Denis Ștefan! Actorul a devenit tata pentru a doua oara. Vineri, 3 septembrie, soția lui Cristina a adus pe lume a doua fetița. S-a pozat cu micuța in brațe chiar in spital. Fericitul anunț a fost facut de catre mamica chiar pe contul ei de Instagram unde are aproximativ…

- Cristina Ștefan a nascut pentru a doua oara! Soția actorului Denis Ștefan a adus pe lume o fetița sanatoasa, pe nume Dominique Maria. Dansatoarea a facut anunțul pe contul ei de Instagram.

- Un fost concurent de la emisiunea ‘Chefi la cuțite’ a facut marele pas. Acesta și partenera sa au devenit oficial soț și soție. Cei doi au spus DA in fața ofițerului starii civile, ulterior au facut și slujba religioasa. Despre cine este vorba? Un fost concurent de la ‘Chefi la cuțite’ s-a casatorit…

- Ziua de duminica, 1 august, este una speciala pentru Florin Dumitrescu, tocmai pentru ca iși aniverseaza ziua de naștere. Insa, anul acesta, spre deosebire de ultimii trei, dis de dimineața, vedeta la de la ”Chefi la cuțite” a fost surprins de soția sa cu un cadou de-a dreptul inedit.