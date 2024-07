Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii județeni sunt invitați sa decida vineri, 28 iunie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționale al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. Organigrama, statul…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea-Ciuc a fost clasificat in categoria a II-a, nivel de competenta inalt, ordinul fiind semnat de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Managerul SJU Miercurea-Ciuc, dr. Konrad Judit, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca este vorba de un vis…

- Sarbatoare mare duminica, 19 mai, in comunitatea ortodoxa din Cavnic, cand va avea loc hramul Parohiei ortodoxe “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Cavnic – Rotunda. La ora 8.30 va fi primit Preasfintitul Timotei Satmareanul la capela mortuara din Cimitirul de la Roata, urmand slujba de sfintire a…

- Institutia Prefectului judetului Mures, Garnizoana Targu Mureș, cu sprijinul Primariei Municipiului Targu Mureș și al Consiliului Județean Mureș, au organizat vineri, 10 mai, o ceremonia militara dedicata sarbatoririi zilelor de 9 și 10 mai, momente in care au fost marcate Ziua Europei, Ziua Independentei…

- Circa 200 de elevi si profesori din patru unitati de invatamant au plecat in mars pe un traseu de cativa kilometri, prin municipiul Focsani, de Ziua mondiala a miscarii pentru sanatate, pentru a promova miscarea si beneficiile acesteia pentru sanatate. ‘Am organizat aceasta activitate, astazi, 10 mai,…

- Izvorul Tamaduirii este una dintre sarbatorile religioase ce nu au data fixa, Izvorul Tamaduirii fiind sarbatorit in vinerea din Saptamana Luminata, respectiv in vinerea de dupa Sfintele Sarbatori Pascale. Dupa ce am avut Saptamana Mare si cele trei zile in care am celebrat Sfintele Sarbatori Pascale,…

- Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș ar putea gazdui un centru de intreținere a aeronavelor și un centru de transport aerian de marfa, a anunțat joi, 25 aprilie, pe pagina sa de Facebook, Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș. "Astazi, am discutat cu Ravenclaw Consult…

- In cadrul conferinței de presa care a avut loc astazi, 26 aprilie 2024, conducerea PNL Mureș a anunțat ca Mara Toganel este candidatul Partidului Național Liberal la funcția de Președinte al Consiliului Județean Mureș."Intru in aceasta competiție electorala cu incredere și optimism. Intru in competiție…