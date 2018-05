Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a reușit sa cumpere jucatorul-revelatie din play-off, iar Gigi Becali spune ca este mulțumit. Kamer Qaka, albanezul de 23 de ani de la SCMS Poli Iasi, a fost cumparat de FCSB și va juca, daca va rezista presiunii, cinci sezoane la echipa controlata de Gigi…

„Regele maneliștilor" se afla intr-o situație disperata! Dupa ce a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzație, și in momentul de fața este in spatele gratiilor, Paul a mai primit o lovitura!

Catrinel Sandu nu a stat prea mult sa-și linga ranile dupa ce a a flat ca este inșelata de soțul ei. Ea a divorțat de Gabriel Trifu și și-a gasit deja un nou iubit. Conform celor mai recente informații, Catrinel Sandu si […]…

- Oficial, lui Ruby ii merge foarte bine! Saptamana trecuta, artista și-a lansat un nou single, care a intrat deja in topurile muzicale romanești, și, recent și-a cumparat casa in București. Vedeta a facut marturisiri despre cel mai recent vis devenit realitate. Și, la un moment dat, ea a dezvaluit ca…

- Adrian Ambrosie, președintele celor de la CSM Poli Iași, a spus ca ar fi tentat sa accepte un schimb intre Kamer Qaka și Mihai Pintilii. "E posibil ca unii jucatori sa plece de la echipa. Da, e posibil ca și Qaka sa fie transferat. Am fost intrebați și despre Platini. Eu consider ca Qaka s-ar plia foarte…

- Atacantul lui Real Madrid, Gareth Bale, a devenit, joi, cel mai bun marcator din istoria naționalei Țarii Galilor. In varsta de 28 de ani, Bale a reușit un hat-trick (min. 2, 21 și 62) in meciul amical caștigat de naționala sa in fața Chinei, scor 6-0. Celelalte goluri au fost marcate de Sam Vokes (min.38,…

- Gabi Enache e oficial jucatorul celor de la Rubin Kazan. Ce a declarat fostul stelist. Gabi Enache (27 de ani) este oficial, incepand de azi, jucatorul gruparii ruse Rubin Kazan. El a ajuns din postura de jucator liber de contract, dupa ce a rupt-o cu FCSB, dupa ce Gigi Becali l-a anunțat ca nu mai…