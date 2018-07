Kamara și-a prezentat noua iubită la tv. Cum arată Roberta Kamara și-a prezentat noua iubita la tv. Artistul și Roberta au povestit in cadrul emisiunii de la Kanal D, cum s-au cunoscut și ce planuri au in privința relației lor. In urma cu 2 luni, Roberta era concurenta la emisiunea “Te vreau langa mine”, acolo unde incerca sa isi gaseasca jumatatea. “Sunt bine, sanatos, am muzica de facut, am un copil de crescut. Viata noastra este foarte scurta, daca imi era frica sa iubesc din nou m-as fi ascuns intr-o padure. Viata e scurta, m-am accidentat la cap acum o luna si jumatate, voi nu stiti. Astea sunt atentionari ca viata e foarte scurta si trebuie sa profitam… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

