Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere din Romania. Insa, ultimii ani l-au cam pus in umbra pe celebrul manelist. Totuși, nu este problema de asta, fiindca are cine sa ii calce pe urme indragitului interpret. Așadar, ultimele dezvaluiri facute de Narcisa Balaban,…

- Romania inregistreaza un record negativ. Trenurile de calatori au intarziat in 2021 mai bine de 6 ani și jumatate. Reprezentantii CFR spun ca de vina pentru asta sunt vremea si infrastructura feroviara. Dar dau asigurari ca au inceput sa faca modernizari cu bani europeni. Așadar, sunt intarzieri cu…

- Sorana Darclee, in varsta de 39 de ani, a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre o perioada grea din viața ei. Artista s-a retras de ceva timp de pe micile ecrane și s-a luptat cu depresia. Timp de cațiva ani de zile, artista din trupa A.S.I.A s-a luptat cu depresia. „Am avut perioade in care…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sorana Darclee a facut dezvaluiri dureroase despre lupta cu depresia. Artista a „tremurat” intr-un colț foarte mult timp, insa a reușit sa se vindece de una singura de aceasta problema cu care s-a confruntat.

- Surpriza din aceasta seara a ediției Chefi la cuțite este una dintre cele mai celebre femei din Romania. Așadar, jurații au avut ocazia sa guste dintr-o mancare gatita de Monica Birladeanu. Actrița a facut dezvaluiri și culisele carierei sale, care a fost presarata cu momente frumoase, dar și dificile.

- Cristina Batlan, in varsta de 48 de ani, a fost unul dintre cei cinci jurați de la „Imperiul Leilor” 2021. A intrat in lumea afacerilor la varsta de 19 ani. A muncit enorm, insa a mertitat, pentru ca aceasta a devenit una dintre cele mai de succes femei din Romania.Cristina Batlan a vorbit recent, despre…

- Divorțul dintre Madalina Miu și Tzanca Uraganu nu s-a terminat inca. Așadar, in continuare, Madalina Miu este soția din acte a lui Tzanca Uraganu. Chiar și așa, manelistul traiește o poveste de iubire cu Alina Marymar, insa locuiește in continuare in aceeași casa cu Lambada. Iata ce spune bruneta despre…