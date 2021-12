Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o operație de micșorare a stomacului in Turcia, Daniel Onoriu a fost internat in stare grava la spital. In aceste momente este intubat, iar familia a facut un apel pe rețelele de socializare, pentru ca toți cei care doresc sa il ajute sa mearga și sa doneze sange. Iata ce probleme au intampinat…

- Alin Pascal și mama sa, Matilda Pascal Cojocarița, au o relație demna de invidiat, asta deoarece se ințeleg foarte bine. Ei bine, cu toate astea, ca in orice relație mama-fiu, au existat și divergențe sau probleme, insa asta i-a facut sa fie puternici și mai aproape unul de altul. In cadrul unui interviu…

- Benone Sinulescu a incetat din viața astazi, in jurul orei 15, iar plecarea sa la cele Sfinte a adus o mare durere in sufletele a sute de oameni. Interpretul de muzica populara a cucerit de fiecare data, cu simțul umorului de care dadea dovada, insa cu atat mai mult cu vocea sa care a inregistrat un…

- Emilia Ghinescu este una dintre cele mai indragite cantarețe, astfel ca se bucura de un real succes pe plan profesional. Ei bine, pandemia a pus stop concertelor, astfel ca artistei i-a venit minunata ideea de a profesa ca și psiholog, deoarece a terminat o facultate in acest domeniu și este una dintre…

- Dorian Popa e unul dintre cei mai apreciați influenceri de la noi, iar artistul face o mulțime de bani din rețelele de socializare. Cat de mult l-a ajutat aspectul sau fizic pe artist pentru a ajunge in topuri in cariera.

- Ștefan Banica Jr. face primele declarații la Antena Stars la varsta de 54 de ani. Astazi juratul de la X Factor iși sarbatorește ziua de naștere in sanul familiei, dupa cum a afirmat cantarețul.

- In urma cu mai bine de o saptamana, cunoscuta Elena Merișoreanu a fost confirmata cu covid-19, asta dupa ce simptomele au luat-o prin surprindere cu cateva zile inainte sa sune la salvare. Ei bine, medicii au internat-o pentru a fi sub observația lor, dar și sub tratament. Deși trebuia sa stea 14 zile…