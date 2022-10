Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova s-a impus cu 2-1 in fața celor de la FCSB și și-a consolidat locul 4 in clasamentul Superligii. In timpul reprizei secunde, Mirel Radoi le-a dat jucatorilor o foaie A4 pentru a urmari noile indicații. In cadrul conferinței de presa de la finalul meciului cu FCSB, Mirel Radoi a fost intrebat…

- Ileana Stana Ionescu a implinit 86 de ani pe 14 septembrie. Actrița și-a petrecut ziua de naștere acasa alaturi de soțul ei, actorul Andrei Ionescu. Intr-un interviu pentru ego.ro , acesta a dezvaluit cum e viața lor acum, cum se descurca la pensie. Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu traiesc o frumoasa…

- Echipa Jandarmeriei Romane din care a facut parte și plutonierul adjutant dambovițean Ionuț Timofte s-a clasat pe locul al V-lea la competiția “Autism 24h Marea Neagra 2022”. Organizat pe plaja din stațiunea Mamaia, pe o bucla de 3 km, in acest sfarșit de saptamana, concursul a reunit 68 de echipe […]…

- Corina Caragea investește constant. Nu e chiar o afacere insa ii aduce bucurii deosebite. Frumoasa prezentatoare a Pro TV-ului se declara pasionata de vacanțe și calatorii și pe asta investește cel mai mult din veniturile pe care le produce. Ca profit, se intoarce cu un bagaj de experiențe. Cea care…

- Kamara, probleme la concertul caritabil pentru Leon, fiul sau. Celebrul artist din trupa AlbNegru spune ca a fost pacalit la unul dintre concertele care aveau ca scop strangerea unor sume de bani pentru micuț. Cantarețul susține ca banii s-au strans, dar nu au ajuns niciodata la el.

- Pentru Irina Rimes, mutarea din Republica Moldova in Romania nu a fost atat de ușoara cum a parut. Deși aici este una dintre cele mai cunoscute cantarețe la momentul actual, trecerea dintr-o țara in alta a fost destul de dificila. La aproape 10 ani de cand s-a stabilit in Romania, artista a dat carțile…

- Jador este unul dintre cei mai indragiți și apreciați maneliști de la noi din țara, iar de aceasta data cantarețul și-a ingrijorat marea comunitate din mediul online, asta dupa ce artistul a marturisit ca ar vrea sa apeleze la un psihiatru. Iata mesajul pe care manelistul a facut public!