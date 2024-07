Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul republican la presedintia SUA, Donald Trump, i-a criticat joi pe democrati pentru ca au avut o atitudine „brutala” fața de Joe Biden, susținand ca presedintele a fost presat sa renunte la candidatura pentru un nou mandat, transmite AFP, citata de Agerpres.Trump a vorbit despre atitudinea…

- Kamala Harris, care ar putea deveni prima femeie de culoare care candideaza din partea unui partid major pentru președinția Statelor Unite, se prezinta cu mai multe atuuri in competiția pentru Casa Alba, potrivit analiștilor politici citați de Newsweek.

- Kremlinul a evocat luni „retorica neprietenoasa” manifestata fata de Rusia de catre vicepresedinta SUA Kamala Harris, care este cel mai bine plasata in tabara democrata pentru a-l infrunta pe republicanul Donald Trump la alegerile prezidentiale din SUA, dupa retragerea lui Joe Biden din cursa electorala,…

- Democratul Joe Biden a anuntat, duminica seara, ca se retrage din campania de realegere in functia de presedinte al SUA, afirmand ca „este in interesul partidului si al tarii”. El a precizat ca o sustine pentru nominalizare pe Kamala Harris, prima femeie care detinut functia de vicepresedinte al SUA…

- Donald Trump l-a catalogat pe Joe Biden ca fiind „de departe cel mai prost presedinte din istoria tarii noastre”, intr-o convorbire telefonica la CNN, la cateva minute dupa ce Biden si-a anuntat retragerea din cursa electorala. Intr-o postare pe Truth Social, Trump a scris ca Joe Biden „nu era potrivit…

- Presedintele american Joe Biden, confruntat cu un vartej de intrebari in jurul sanatații sale mintale, a vorbit de „vicepresedintele Trump” in loc de colega sa Kamala Harris, in conferința de presa ținuta la finalul summitul NATO de la Washington. Cu cateva ore mai devreme, Biden l-a prezentat pe presedintele…

- O inregistrare video „scursa” pe retelele de socializare si preluata de presa americana il arata pe Donald Trump pe un teren de golf in timp ce spune ca Joe Biden se va retrage din cursa pentru Casa Alba, iar in locul sau va candida vicepreședinta Kamala Harris. Fostul presedinte il jigneste pe Biden…

- Fostul președinte Donald Trump a avut o prestație mai buna decat actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, in prima dezbatere electorala organizata joi seara la Altanta, potrivit rezultatelor unui sondaj fulger al CNN realizat de SSRS. Felul in care Biden s-a prezentat in confruntarea cu Trump starnește…