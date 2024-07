Kamala și Malaka 1. Kamala, daca vei fi aleasa șefuleasa SUA, baga-ne o vaccinare, ca suntem antrenați! Dar vii cu urmatorul nivel al vaccinarii. In urma cu trei ani n-aveam voie sa calatorim fara certificatul verde. Eram doar discriminați. Subțire! „Certificatul verde”, da, „verde”, adica bio-chimia și ecologeala sunt in aceeași gașca, sunt ca sarmaua și chifteaua, ca […] The post Kamala și Malaka first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

