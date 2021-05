Șoc și panica la varful sistemului! Acolo unde puținii inițiați care chiar au legaturi stabile cu influentele Agenții de peste Ocean au primit vestea naucitoare ca, in luna iulie, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va veni in Romania! Perioada atat de apropiata a acestei vizite fiind apreciata ca ”foarte, foarte posibila”. Astfel ca, pana ce […] The post Kamala Harris vine in iulie in Romania! first appeared on Ziarul National .