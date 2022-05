Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele american Kamala Harris a vorbit sambata la inmormantarea uneia dintre cele 10 persoane ucise de un atacator inarmat intr-un magazin alimentar din Buffalo, New York. Ea a spus ca SUA se confrunta cu o „epidemie de ura”, potrivit Fox News. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat a deschis focul, duminica, 15 mai in timpul unei recepții de pranz la o biserica din California de Sud, ucigand o persoana și ranind cinci oameni in varsta, inainte de a fi oprit și legat de enoriași, in ceea ce un oficial a catalogat drept un act de „eroism și curaj excepționale”, relateaza…

- Un tanar alb inarmat a deschis focul sambata intr-un supermarket din Buffalo, statul New York, si a omorat cel putin 10 persoane, majoritatea afro-americani, FBI-ul anuntand ca investigheaza o crima rasista in acest caz, potrivit CNN . ”Investigam acest incident atat ca infractiune motivata de ura,…

- Vicepreședintele american Kamala Harris a spus ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre vulnerabilitațile flancului estic al NATO la Marea Neagra, iar SUA sunt gata sa ajute Alianța pentru a-și consolida aici prezența.

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris a declarat, vineri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, intrebata daca considera ca Rusia a facut crime de razboi in Ucraina, in urma imaginilor cu atacul asupra civililor si a spitalului din Mariupol, ca orice atac intentionat, de a ataca…

- Vicepreședintele SUA Kamala Harris a ajuns vineri la București. Avionul liderului american a aterizat la aeroportul Henri Coanda, iar ulterior delegația va merge la Palatul Cotroceni pentru a se intalni cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Kamala Harris a fost așteptata la aeroport de ministrul…

- Kamala Harris, vicepreședintele SUA, urmeaza sa vina in București in cursul saptamanii vitoare. Aceasta va vizita o baza militara cu soldați americanți, dar va merge și la punctele de frontiera unde se afla refugiați.

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut o convorbire telefonica cu vice presedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris.In cadrul dialogului, a fost analizata situatia de securitate din regiune, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra Ucrainei. Vice presedintele SUA a transmis multumiri…