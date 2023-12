Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de palestinieni ar fi fost ucisi in urma unui atac israelian asupra unui convoi de ambulante (Ministerul Sanatatii din Gaza)Ministerul Sanatatii din Gaza, aflat sub controlul Hamas, sustine ca zeci de palestinieni ar fi fost ucisi si raniti, vineri, in urma unui atac israelian asupra unui convoi…

- Statele Unite spun ce ii scoate din sarite pe israelieni: 'Sa faca distincția intre civilii palestinieni și militanții Hamas!'SUA considera ca Israelul ar trebui, prin toate mijloacele posibile, sa faca distincția intre civilii palestinieni și militanții Hamas in operațiunea sa militara din Gaza, a…

- Ministerul Sanatații din Gaza, condus de Hamas, a publicat un document de 212 pagini care ar conține numele și numerele de identificare a peste 7.000 de palestinieni uciși, relateaza Sky News.Ministerul a declarat ca persoanele enumerate au fost ucise in timpul bombardamentelor Israelului asupra…

- Premierul olandez, Mark Rutte, i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu sa dea dovada de „retinere” in ceea ce priveste utilizarea fortei in Gaza, inainte de a se intalni cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, pentru a discuta despre ciclul de violenta declansat de Hamas,…

- Cel putin 4.137 de palestinieni au fost ucisi in bombardamentele israeliene de la inceputul razboiului intre Israel si gruparea islamista Hamas, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza.

- 16 jurnaliști palestinieni au fost uciși in Fașia Gaza ca urmare a atacurilor israeliene, noteaza organizația terorista Hamas. Anterior, s-a raportat ca Israelul a lovit un spital și un spital din Gaza. Ministerul palestinian al Sanatații a declarat ca Israelul a lovit un spital european și spitalul…

- O familie Dej, surprinsa de atacul terorist de amploare asupra Israelului, iși dorește sa ajunga cat mai repede acasa. Israelul a declarat, ieri, stare de razboi dupa ce mișcarea islamista Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. Ieri, zeci de militanti palestinieni s-au infiltrat…

- Cel putin 256 de persoane au murit in Fasia Gaza in atacuri israeliene in urma ofensivei lansate de organizatia extremista palestiniana Hamas asupra Israelului, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de DPA.Printre morti se numara 20 de minori, a spus ministerul, adaugand ca 1.788 de…