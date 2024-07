Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris a laudat luni bilantul lui Joe Biden, "fara precedent in istoria moderna" pentru un presedinte al Statelor Unite, fara a mentiona insa candidatura sa pentru nominalizarea democrata la alegerile prezidentiale din noiembrie, relateaza AFP.

- Retragerea lui Joe Biden a starnit multe discuții in spațiul public, la scurt timp dupa ce a anunțat acest lucru. A fost propusa Kamala Harris pentru a-l inlocui in cursa pentru titlul de președinte al Statelor Unite ale Americii, iar acest lucru a adus cele mai mari strangeri de fonduri din istoria…

- Grupul de actiune politica care strange bani pentru politicienii de stanga si democrati ActBlue a anuntat duminica seara ca a inregistrat cea mai mare colectare de fonduri pe o singura zi pentru prezidentialele americane din 2024, dupa ce presedintele Joe Biden s-a retras si a facut cunoscut ca o sprijina…

- Fostul președinte Traian Basescu a spus vineri, pe B1 TV, ca oricat de multe i-ar datora lui Joe Biden, nu poate fi de acord ca mai poate fi președinte al Americii, avand in vedere starea de sanatate. Basescu considera ca singura soluție pe care o au democrații din SUA ar fi Kamala Harris, cea care…

- Donatori ai Partidului Democrat din SUA au inceput sa se mobilizeze pentru a strange fonduri in vederea unei eventuale nominalizari pentru alegerile prezidentiale a vicepresedintei Kamala Harris, daca presedintele Joe Biden se va retrage in cele din urma din cursa electorala.

- Republicanul Chip Roy , membru al Camerei Reprezentanților, a depus o rezoluție prin care i-a cerut vicepreședintelui Kamala Harris sa convoace cabinetul și sa-l declare pe președintele Joe Biden ca fiind incapabil sa-și indeplineasca atribuțiile de comandant șef.

- Marele maestru șahist Garry Kasparov, care traieste in SUA, unde are green card, dar nu si drept de vot, este revoltat ca cele doua mari partide americane nu au reusit sa propuna doi candidati mai convingatori pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. In opinia sa, Joe Biden ar trebui sa se retraga…

- Președintele american Joe Biden a atacat in mod direct Curtea Suprema a Statelor Unite, afirmand ca aceasta „nu funcționeaza bine,” intr-un discurs susținut la o fastuoasa strangere de fonduri organizata sambata in Los Angeles. Evenimentul, care a reușit sa adune 28 de milioane de dolari, a avut o lista…