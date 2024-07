Stiri pe aceeasi tema

- Știrea zilei vine din partea lui Joe Biden care a anunțat duminica ca nu va mai candida pentru un al doilea mandat. Vicepreședinta americana, Kamala Harris, a declarat ca este pregatita sa-l inlocuiasca și sa "il invinga pe Trump" intr-o campanie democrata care, in prezent, se afla intr-o mare incertitudine,…

- Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a transmis duminica, 21 iulie, ca este „onorata de susținerea președintelui” Joe Biden, care o susține pentru a-l infrunta pe Donald Trump in noiembrie și a precizat ca „intenția mea este sa caștig aceasta nominalizare”, au relatat CBS și CNN.„In ultimul an, am calatorit…

- Dupa ce președintele Joe Biden a anunțat ca nu va candida la realegere și ca o va susține pe vicepreședinta sa Kamala Harris, democrații incep sa se alature apelurilor președintelui de a o susține pe Harris in fruntea listei democrate.

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a insistat, sambata, pentru realegerea presedintelui Joe Biden, la o strangere de fonduri in Massachusetts, in ciuda presiunilor continue din partea colegilor democrati si a donatorilor mari, care cer acestuia sa se retraga, transmite Reuters.

- Dupa 24 de ore care au fisurat fundamentul politic al candidaturii la realegerea lui Joe Biden ca președinte al SUA, potrivit CNN, acesta s-a confruntat joi cu cea mai tensionata conferința de presa prezidențiala din istoria moderna

- In contextul in care tot mai multe voci, chiar din randul sustinatorilor sai, pun la indoiala capacitatea sa de a mai conduce Statele Unite pentru inca un mandat, presedintele Joe Biden a facut gafa dupa gafa la summitul NATO de la Washington, se arata in presa internationala.

- Donald Trump este sigur ca va concura la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an impotriva vicepreședintei Kamala Harris, pe care o numește „patetica și rea”. Trump a facut aceste afirmații in timp ce se relaxa pe un teren de golf, iar totul a fost filmat și postat pe o rețea de socializare.„Este…