- Lista optiunilor pentru o candidatura la funcția de vicecepreședinte alaturi de Kamala Harris la alegerile prezidentiale din toamna s-a restrans luni, dupa ce doi posibili candidați au exclus varianta de a se inscrie in aceasta competiție, scrie Reuters.

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, va fi probabil drept candidata democratica la viitoarele alegeri prezidențiale. Insa puțini sunt cei care știu ca fiica ei vitrega, Ella Emhoff, este un nume in industira modei, potrivit Elle, scrie b1tv.ro.Emhoff a ieșit in evidența in 2021, cand a purtat o haina…

- Vicepreședintele american, Kamala Harris, și-a asigurat luni sprijinul majoritații delegaților la Convenția Naționala Democrata, asigurandu-se probabil ca va deveni candidatul partidului la președinție, potrivit mai multor surse citate de Reuters.

- Vicepreședintele american Kamala Harris și-a asigurat luni sprijinul majoritații delegaților la Convenția Naționala Democrata, asigurandu-se probabil ca va deveni candidatul partidului la președinție, potrivit mai multor surse citate de Reuters, informeaza Mediafax.

- Presedintele american Joe Biden a avut un nou moment de confuzie joi, vorbind despre „vicepresedintele Trump” in loc de colega sa Kamala Harris, in cursul unei conferinte de presa, la incheierea summitului NATO, scrie digi24.ro.

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, este vazuta ca principala opțiune pentru a-l inlocui pe președintele Joe Biden in cazul unei retrageri din cursa prezidențiala, conform oficialilor din echipa de campanie electorala, Casa Alba și Comitetul Național al Partidului Democrat, citat de agenția Reuters.…

- Vicepreședintele american Kamala Harris este principala alternativa pentru inlocuirea lui Joe Biden in cazul in care acesta decide sa nu iși continue campania pentru realegerea sa in funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, susțin șapte surse de rang inalt din cadrul campaniei lui Biden,…

- O aeronava care il transporta pe vicepresedintele din Malawi, Saulos Klaus Chilima, si alte noua persoane a disparut de pe radare, a anuntat luni Presedintia din Malawi, citata de Reuters, scrie Digi24.ro .