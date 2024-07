Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a transmis duminica, 21 iulie, ca este „onorata de susținerea președintelui” Joe Biden, care o susține pentru a-l infrunta pe Donald Trump in noiembrie și a precizat ca „intenția mea este sa caștig aceasta nominalizare”, au relatat CBS și CNN.„In ultimul an, am calatorit…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a afirmat, duminica seara, ca, dupa retragerea lui Joe Biden din cursa electorala, Conventia Democrata de luna viitoare va fi ”cu totul si cu totul exceptionala” si a mentionat ca evaluarea sa este ca vicepresedintele Kamala Harris are cele mai multe sanse…

- Kamala Harris este in acest moment propunerea lui Joe Biden de a-i succeda in campania pentru postul de președinte la Casa Alba. Este singurul pas logic, dar probabil in zilele care vor urma vom vedea daca aceasta este și intenția Partidului Democrat.

- Donald Trump, candidatul republican la Casa Alba, a declarat pentru CNN, dupa anuntul retragerii lui Biden din cursa prezidentiala, ca vicepresedinta Kamala Harris va fi mai ușor de invins decat ar fi fost Biden.Intr-o convorbire telefonica cu CNN, la cateva minute dupa ce președintele Joe Biden și-a…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, le-a dat vineri asigurari marilor donatori democrati ca partidul va castiga alegerile prezidentiale din 5 noiembrie, pe masura ce mai multi legiuitori i-au cerut partenerului ei de tandem, presedintele Joe Biden, sa se retraga din cursa electorala, informeaza Reuters.

- Donatori ai Partidului Democrat din SUA au inceput sa se mobilizeze pentru a strange fonduri in vederea unei eventuale nominalizari pentru alegerile prezidentiale a vicepresedintei Kamala Harris, daca presedintele Joe Biden se va retrage in cele din urma din cursa electorala.

- Prabușirea increderii in Joe Biden dupa dezbaterea televizata cu Donald Trump are ceva omenesc și nespus de trist. Parca am fi vazut pe viu niște momente dintr-o drama shakespeariana. Dupa o cariera politica de o viața, a venit vremea ca batrinul Joe sa ințeleaga ca este sub presiunea nemiloasa a senectuții.…

- Dupa prestatia dezamagitoare a presedintelui democrat Joe Biden in dezbaterea electorala de joi cu rivalul sau republican Donald Trump, in interiorul Partidului Democrat au inceput sa apara voci ce remarca nevoia unui alt candidat pentru presedintia SUA, chiar daca mai sunt doar patru luni pana la alegeri,…