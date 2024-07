Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Barack Obama si sotia sa, Michelle Obama, au anuntat vineri ca o sustin pe vicepresedinta Kamala Harris pentru a fi candidata democratilor la alegerile prezidentiale din 5 noiembrie, ei fiind ultimii lideri-cheie din Partidul Democrat care isi declara deschis sprijinul pentru Harris,…

- Fosta sotie a lui Doug Emhoff, sotul Kamalei Harris, i-a luat apararea, miercuri, vicepresedintei, dupa ce dinspre tabara lui Trump au venit critici sexiste care ii reproseaza ca nu are copii biologici.

- Beyonce a autorizat-o pe Kamala Harris sa ii foloseasca melodia „Freedom” pentru campanie. Kamala Harris, aproape sigura ca va fi nominalizata pentru a-l inlocui pe Joe Biden in cursa prezidențiala din SUA, a folosit deja melodia luni seara.

- Pus in fața unui advesar democrat mai tanar, Donald Trump, in varsta de 78 de ani ar putea avea parte de o rasturnare de situație in ceea ce privește intrebarile legate de varsta și agilitate mintala, care au fost indreptate pana acum inspre Joe Biden, 81 de ani, retras duminica in cursa pentru un nou…

- Fostul presedinte democrat al SUA, Bill Clinton, 77 de ani, si soția sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton, 76 de ani, s-au alaturat presedintelui Joe Biden in sustinerea vicepresedintelui Kamala Harris pentru sefia Casei Albe.Intr-o declaratie comuna postata pe rețeaua X, au spus ca vor face…