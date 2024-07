Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a transmis duminica, 21 iulie, ca este „onorata de susținerea președintelui” Joe Biden, care o susține pentru a-l infrunta pe Donald Trump in noiembrie și a precizat ca „intenția mea este sa caștig aceasta nominalizare”, au relatat CBS și CNN.„In ultimul an, am calatorit in intreaga țara, vorbind cu americanii despre alegerea clara din aceste alegeri importante. Și asta voi continua sa fac in zilele și saptamanile urmatoare. Voi face tot ce imi sta in putința pentru a uni Partidul Democrat și pentru a uni națiunea noastra, pentru a-l invinge pe Donald Trump.…