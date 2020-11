Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris este noul personaj al scenei politice americane care atrage privirile intregii lumi. O atentie aparte ii este acordata in India, de unde isi are o parte din origini si de unde isi datoreaza numele.

- Kamala Harris, prima femeie vicepresedinte al Statelor Unite, prima persoana de culoare si prima persoana cu descendenta sud-asiatica care ajunge in aceasta functie, a declarat in primul discurs ca viepresedinte ales ca americanii au ales speranta, unitatea, decenta si adevarul. Ea s-a declarat convinsa…

- Kamala Harris, prima femeie aleasa vicepresedinte al SUA, a promis sambata sa se apuce imediat de lucru, intr-o prima declaratie dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la scrutinul prezidential, transmit AFP si dpa. "Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are legatura…

- De la reședința sa din Wilmington, Delaware, mesajul catre americani a fost cam in aceiași termeni ca in zilele precedente: aveți rabdare, fiți calmi, vom caștiga. Insa unele nuanțe arata ca Joe Biden se pregatește deja de revenirea la Casa Alba ca președinte. Deși era așteptata inca de dimineața, apariția…