- Nancy Pelosi, fostul președinte democrat al Camerei Reprezentanților din SUA, a anunțat ca o susține pe Kamala Harris, actualul vicepreședinte al SUA, pentru a intra in cursa prezidențiala din partea Partidului Democrat, anunța Digi 24. Odata cu anunțul pe care l-a facut Joe Biden ca se retrage din…

- Kamala Harris este aștepata sa faca luni prima sa aparitie publica de cand Joe Biden a renuntat la campania electorala si a anuntat ca o sustine pe ea pentru a fi candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din noiembrie.In timp ce Biden este inca absent din spatiul public, fiind la resedinta…

- Dupa anuntul retragerii lui Joe Biden din cursa pentri Presedintia Statelor Unite ale Americii si desemnarea Kamalei Harris drept candidat al Partidului Democrat, aceasta a strans aproape 50 de milioane de dolari din donatii intr-o singura zi.

- Candidatul republican la președinția SUA Donald Trump va incerca sa le arate alegatorilor ca vicepreședinta Kamala Harris, propusa de Joe Biden sa-i ia locul in cursa pentru Casa Alba, este de vina pentru doua probleme: imigrația și costul vieții, chestiuni de care el se va folosi pentru a caștiga alegerile,…

- Donald Trump este sigur ca va concura la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an impotriva vicepreședintei Kamala Harris, pe care o numește „patetica și rea”. Trump a facut aceste afirmații in timp ce se relaxa pe un teren de golf, iar totul a fost filmat și postat pe o rețea de socializare.„Este…

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, este vazuta ca principala opțiune pentru a-l inlocui pe președintele Joe Biden in cazul unei retrageri din cursa prezidențiala, conform oficialilor din echipa de campanie electorala, Casa Alba și Comitetul Național al Partidului Democrat, citat de agenția Reuters.…

- Ar avea democrații șanse mai mari daca ar alege un alt candidat pentru prezidențiale? In urma dezbaterii televizate organizata de postul CNN saptamana trecuta, care i-a avut ca protagoniști ai scenei politice pe Donald Trump și pe Joe Biden, candidați la alegerile pentru președenția SUA, atat politicieni,…

- Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, este considerat drept politicianul favorit sa-l inlocuiasca pe Joe Biden in cazul in care actualul lider de la Casa Alba, in varsta de 81 de ani, ar decide sa se retraga din cursa prezidențiala.Newsom a fost „asaltat” de reporteri imediat dupa incheierea dezbaterii…