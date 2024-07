Kamala Harris obţine sprijin important pentru candidatura sa la Casa Albă Principalii colectori de fonduri si celebritati, de la rapperita Cardi B la castigatoarea premiului Oscar Jamie Lee Curtis si producatoarea de televiziune Shonda Rhimes, o sprijina pe Kamala Harris ca viitoare candidata democrata la presedintia SUA, anunta Reuters. Usurarea si entuziasmul s-au raspandit in Los Angeles, capitala mondiala a filmului si a televiziunii si o sursa importanta de fonduri pentru campania democratilor, in urma deciziei presedintelui Joe Biden de a-si incheia duminica campania de realegere . Producatorul serialului „Lost”, Damon Lindelof, a declarat ca a oprit ceea ce el… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Președintele american Joe Biden este supus in continuare presiunii de a se retrage din cursa pentru un nou mandat la Casa Alba, mai mulți democrați de rang inalt facand apeluri ca Biden sa ia o decizie ținand cont de intregul context al momentului, relateaza The Guardian. Intre timp, președintele depune…

