- Sotia lui Biden a postat o fotografie cu ea si presedintele ales in casa, tinand o pancarta cu mesajul “Dr. si presedintele Biden locuiesc aici”. Ea a mai scris ca „Va fi un președinte pentru toate familiile”.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori…

- Vicepresedintele ales al SUA, Kamala Harris, a postat sambata pe Twitter un video cu momentul in care l-a sunat pe presedintele ales Joe Biden, dupa ce principalele mass media il anuntau pe acesta drept castigator al scrutinului prezidential din 3 noiembrie, transmite EFE. We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4—…

- Medic de profesie, Jill Biden a publicat o imagine in care apare de sotul ei, Joe Biden, in timp ce tine un mana o pancarta ce dateaza din perioada in care democratul a fost ales vicepresedinte in al doilea mandat al lui Barack Obama: "Doctorita si vicepresedintele Biden locuiesc aici". Jill…

- Președintele Klaus Iohannis l-a felicitat sambata seara, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, pe Joe Biden pentru ca a caștigat alegerile prezidențiale care au avut loc pe 3 noiembrie, așa cum scrie presa americana. „Felicitari președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept sa consolidam…

- Democratul Joe Biden a reacționat dupa ce presa americana a scris ca a caștigat alegerile prezidențiale. El a scris un mesaj pe Twitter in care spune ca va fi „un președinte pentru toți americanii”. De cealalta parte, Donald Trump nu se lasa așa ușor invins. El a scris pe contul sau personal de Twitter…

- Aceasta este prima declaratie facuta de Kamala Harris, dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA."Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are legatura cu sufletul Americii si cu disponibilitatea noastra de a lupta pentru el. Avem…

- "Votantii si-au spus cuvantul si i-au ales pe Joe Bien si pe Kamala Harris sa fie urmatorul presedinte, respectiv vicepresedinte. Este o alegere istorica, o respingere a lui Trump si o noua pagina pentru Statele Unite. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o noua…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…