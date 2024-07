Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a transmis duminica, 21 iulie, ca este „onorata de susținerea președintelui” Joe Biden, care o susține pentru a-l infrunta pe Donald Trump in noiembrie și a precizat ca „intenția mea este sa caștig aceasta nominalizare”, au relatat CBS și CNN.„In ultimul an, am calatorit…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a insistat, sambata, pentru realegerea presedintelui Joe Biden, la o strangere de fonduri in Massachusetts, in ciuda presiunilor continue din partea colegilor democrati si a donatorilor mari, care cer acestuia sa se retraga, transmite Reuters.

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) a declarat joi noaptea ca divizarea societatii trebuie vindecata si, in discursul de acceptare a nominalizarii sale in calitate de candidat al Partidului Republican la Casa Alba, a dat asigurari ca va fi liderul tuturor americanilor, nu doar al celor…

- Antreprenorul american Ilon Musk a ironizat in contul sau X declarația președintelui american Joe Biden cu privire la adjunctul sau Kamala Harris. In special, in timpul unui discurs la finalul summitului NATO de la Washington, liderul de la Casa Alba a declarat ca Harris este suficient de calificata…

- Acesta și-a asigurat susținatorii ca va continua lupta pentru al doilea mandat la Casa Alba, in ciuda tuturor presiunilor de retragere și in ciuda tuturor presiunilor de a lasa loc unui candidat mai tanar. Joe Biden, președintele american in varsta de 81 de ani, a ratat dezbaterea de acum cateva zile…

- O inregistrare video „scursa” pe retelele de socializare si preluata de presa americana il arata pe Donald Trump pe un teren de golf in timp ce spune ca Joe Biden se va retrage din cursa pentru Casa Alba, iar in locul sau va candida vicepreședinta Kamala Harris. Fostul presedinte il jigneste pe Biden…

- Joe Biden a dezamagit o parte semnificativa a electoratului moderat din Statele Unite, iar lipsa lor de la urne ar putea oferi un avantaj semnificativ lui Donald Trump, susțin analiștii politici. In acest context, se discuta deja despre potențiali inlocuitori ai lui Biden pentru viitoarea cursa electorala.,…

- ​​​​​​​Fara a oferi detalii, imprevizibilul Donald Trump anunțase recent ca ar putea incheia rapid razboiul din Ucraina, daca il va invinge pe președintele Joe Biden in alegerile din 5 noiembrie. Doi consilieri apropiați ai candidatului republican in curs