Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a indemnat miercuri Vietnamul sa construiasca relatii mai stranse cu Washingtonul pentru a contracara ceea ce ea a descris ca fiind actiunile de 'intimidare' ale Beijingului in regiune, transmite dpa. 'Trebuie sa gasim cai de a face presiuni si, sincer, de a creste presiunea asupra Beijingului pentru a se conforma Conventiei Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii, si de a-i contesta intimidarile si revendicarile maritime excesive', a declarat Harris in cursul intrevederii cu presedintele vietnamez Nguyen Xuan Phuc. Foto: (c) MANAN…