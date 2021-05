Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a anuntat miercuri ca va vizita Mexicul si Guatemala la inceputul lui iunie, prima ei deplasare in strainatate de la preluarea mandatului la 20 ianuarie, noteaza AFP.



"In acest moment, intentionez sa vizitez Mexicul si Guatemala in perioada 7-8 iunie", a declarat ea.



Vicepresedinta, careia presedintele SUA, Joe Biden, i-a incredintat misiunea sa se ocupe de dosarul sensibil al imigratiei, a promis o actiune globala impotriva cauzelor "la baza" afluxului de migranti la frontiera cu Mexicul.



"Nu vom face progrese semnificative…