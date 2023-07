Kamala Harris critică noile recomandări educaţionale, numindu-i extremişti pe cei care le sprijină Vicepresedintele Statelor Unite, Kamala Harris, i-a criticat pe cei pe care i-a numit "extremistii din statul Florida", care sprijina noile recomandari educationale ce presupun predarea istoriei revizioniste despre sclavia din SUA, scrie Rador. Noua curricula scolara, propusa de Consiliul pentru Educatie din statul Florida, include un limbaj controversat potrivit caruia sclavii din SUA nu erau simple victime, ci erau capabili sa dezvolte diferite abilitati "care, in unele cazuri, ar putea fi aplicate in beneficiul lor personal". CITESTE SI Descoperire uluitoare: bucați de metal care se fisureaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

