- Robert Reich, fost secretar al Muncii din Statele Unite, profesor de politici publice la Universitatea din California, Berkeley, și autor a mai multor volume de politologie semneaza o analiza in ziarul britanic The Guardian. Vorbește direct despre ce inseamna misoginismul echipei Trump – Vance, venind…

- S-a aflat despre un demers de ultim moment din direcția echipei de campanie a lui Donald Trump, candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA. Campania lui Donald Trump a depus marți o plangere la Comisia Electorala Federala impotriva vicepreședintelui Kamala Harris, titreaza The Guardian.…

- Punkiști din toata Germania au invadat insula de vacanța Sylt din Marea Nordului, unde au ridicat o tabara de proteste pe timpul verii, pentru a demonstra impotriva elitismului, degradarii mediului și prezenței extremei drepte in una dintre cele mai exclusiviste zone din țara, scrie The Guardian.

- Pus in fața unui advesar democrat mai tanar, Donald Trump, in varsta de 78 de ani ar putea avea parte de o rasturnare de situație in ceea ce privește intrebarile legate de varsta și agilitate mintala, care au fost indreptate pana acum inspre Joe Biden, 81 de ani, retras duminica in cursa pentru un nou…

- Vorbind la prima sa aparitie publica de cand presedintele Joe Biden a iesit din cursa prezidentiala, vicepresedintele Kamala Harris, pe care seful Casei Albe o sustine ca sa ii succeada in functie, a laudat mostenirea politica a acestuia si, asa cum facea adesea si presedintele, l-a evocat pe fiul acestuia…

- Dupa retragerea din cursa prezidentiala a lui Joe Biden, Donald Trump se straduieste acum sa isi reorienteze campania luand-o la tinta pe Kamala Harris, probabila contracandidata democrata, cu atacuri care sa loveasca in actualul sau bilant ca vicepresedinte si al carierei sale din trecut in California,…

- Dupa anuntul retragerii lui Joe Biden din cursa pentri Presedintia Statelor Unite ale Americii si desemnarea Kamalei Harris drept candidat al Partidului Democrat, aceasta a strans aproape 50 de milioane de dolari din donatii intr-o singura zi.

- Liderul extremei drepte franceze, Jordan Bardella, l-a criticat pe fotbalistul Kylian Mbappe pentru indemnul adresat tinerilor de a vota impotriva „extremiștilor” la alegerile legislative din aceasta luna, scrie The Guardian.