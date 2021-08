Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta americana Kamala Harris a promis luni in Singapore, prima destinatie a unui amplu turneu in Asia de Sud-Est, un "angajament durabil" al SUA in regiune intr-un moment in care degringolada americana in Afganistan suscita ingrijorari din partea aliatilor Statelor Unite, relateaza AFP,…

- Germania a trimis luni o fregata militara pentru prima sa misiune din ultimii 20 de ani in regiunea Indo-Pacific, cu riscul de a-si deteriora relatiile deja delicate cu China, relateaza AFP. ''Bayern'', nava militara cu o lungime de 139 de metri, a plecat cu peste 200 de soldati la bord din…

- Secretarul american al apararii, Loyd Austin, a declarat marti, la Singapore, ca revendicarile in crestere ale Beijingului in Marea Chinei de Sud sunt "fara fundament in dreptul international", relateaza AFP. Responsabilul american a facut aceste declaratii la inceputul primului sau turneu…

- Statele Unite avertizeaza China ca un atac asupra fortelor armate filipineze in Marea Chinei de Sud ar activa prevederile unui tratat de aparare reciproca SUA-Filipine din 1951. Ințelegerea prevede ca, in cazul unui atac in Pacific asupra uneia dintre parți, cealalta parte "va actiona pentru a raspunde…

- Aproape 115.000 de cereri de angajare pentru cetatenii straini din state non-UE au fost inregistrate de Inspectoratul General pentru Imigrari in perioada 2011- 2021, arata datele obtinute la solicitarea ZF, potrivit Mediafax. Turcia, China, Vietnam, Filipine si, mai nou, Nepal si Sri Lanka…

- BUCUREȘTI, 7 iul – Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a anunța ca ieri, 6 iulie, la Jakarta, sub co-președinția lui Serghei Lavrov și a ministrului afacerilor externe al Republicii Indonezia, Retno Marsudi, a avut loc o intalnire speciala a conducatorilor din domeniul Afacerilor…

- In ultimii 20 de ani, oamenii s-au confruntat cu o serie de epidemii cauzate de coronavirusuri, inclusiv SARS, MERS și Covid-19. Dar e posibil ca oamenii sa se fi confruntat cu o epidemie provocata de coronavirus in urma cu 20.000 de ani, sugereaza noi cercetari, relateaza CNN, potrivit Hotnews. O echipa…

- Trupul neinsuflețit al unui comandant roman decedat in urma cu doua luni este blocat la bordul unei nave care se afla intr-un port din China. Familia se afla in imposibilitatea de a repatria trupul barbatului. Autoritatile chineze intenționeaza sa-i arunce trupul in mare. Sindicatul Liber al Navigatorilor…