- Joe Biden acorda primul interviu dupa dezbaterea de saptamana trecuta cu Donald Trump, in timp ce numarul politicienilor democrați care ii cer președintelui sa se retraga din cursa pentru Casa Alba este...

- Mai mulți parlamentari democrati au inceput marti sa puna sub semnul intrebarii, in mod public, starea sanatatii președintelui american Joe Biden. In timp ce cațiva ii cer acestuia sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, vicepreședinta Kamala Harris declara ca Joe Biden il va invinge pe republicanul…

- Liderii democrați au exclus posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, dupa prestația slaba din dezbaterea de joi noapte, și au facut apel la membrii partidului sa se concentreze in schimb asupra consecințelor unei a doua președinții a lui Donald Trump, scrie Reuters,…

- Familia președintelui american Joe Biden, candidat pentru un nou mandat la Casa Alba, l-a incurajat pe acesta sa ramana in cursa electorala și sa lupte in continuare, in ciuda prestației sale considerate „dezastruoase” inclusiv de democrați din dezbaterea recenta cu adversarul sau republican Donald…

- Comitetele editoriale ale publicațiilor americane New York Times, Wall Street Journal și Washington Post ii cer președintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, dupa prestația sa de la dezbaterea prezidențiala CNN

- „Nu vorbesc atat de usor ca altadata, nu vorbesc cu atata facilitate ca altadata, nu dezbat atat de bine ca altadata”, a recunoscut Joe Biden vineri, dupa o prestatie slaba in fata lui Donald Trump in timpul primei dezbateri intre cei doi, cu o zi inainte. „Va dau cuvantul meu de Biden. Nu m-as fi prezentat…

- Avand in vedere performanța slaba a actualului președinte american Joe Biden in prima dezbatere electorala cu Donald Trump, unii democrați de top au inceput sa se indoiasca de faptul ca liderul de la Casa Alba ar trebui sa-și continue candidatura la președinție.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, „va participa” la summitul de pace pentru Ucraina, care urmeaza sa se desfasoare in Elvetia la jumatatea lunii iunie, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP. In afara de asistenta militara „pe termen lung” pentru Ucraina, Franta intentioneaza sa-si ofere…