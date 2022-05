Stiri pe aceeasi tema

- Kalush Orchestra a anuntat ca va vinde prin licitatie trofeul Eurovision castigat sambata, banii obtinuti urmand sa ajunga la o fundatie care ajuta armata ucraineana si Ucraina, relateaza ukrinform.net, potrivit News.ro.

- Victoria Ucrainei la concursul Eurovision arata ”imensul sprijin public” de care beneficiaza aceasta tara atacata de Rusia, a apreciat duminica secretarul general adjunct al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Mircea Geoana, informeaza AFP cu referire la Agerpres.ro . „Am vazut ieri…

- Rusia a desfasurat lansatoare mobile de rachete de tip Iskander-M la mai putin de 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina, anunta duminica Statul Major al armatei ucrainene, relateaza AFP. ”Apoi inamicul a crescut numarul militarilor in regiunea Belgorod, prin transferul si concentrarea unor unitati…

- Este ziua a 57-a de cand Rusia a declansat invazia pe teritoriul Ucrainei. Ucraina afirma ca este pregatita sa negocieze la Mariupol, in timp ce Zelenski spune ca nu au suficiente arme grele pentru a invinge Rusia in aceasta regiune.

- Razboi in Ucraina. Rusia a pornit invazia in Ucraina in urma cu cinci zile, dar orasele ucrainene, inclusiv Kievul, rezista. Noptile sunt in special grele, pentru ca bombardamentele se intensifica. Armata invadatoare tinteste infrastructura militara si civila, dar a nimerit si cladiri rezidentiale.…

- Razboiul din Ucraina a ajuns la cea de-a treia zi, iar, in ciuda atacurilor in valuri ale forțelor militare din Federația Rusa, Kievul nu a cedat. Presa internaționala scrie ca Vladimir Putin ar fi nemulțumit de intervenția generalilor sai, președintele Rusiei așteptandu-se ca pana acum țara vecina…

- Armata rusa a confirmat, joi, prabusirea unui avion de vanatoare si a unui elicopter de atac in confruntarile cu armata ucraineana, informeaza agentia RIA Novosti, citata de Mediafax . Este vorba despre prabusirea unui avion de vanatoare Suhoi Su-25, care, conform armatei ruse, s-ar fi prabusit din…

- Armata ucraineana anunta joi ca a ucis aproxmativ 50 de ”ocupanti rusi” in regiunea Lugansk (est), dupa ce Rusia a lansat un atac in Ucraina, relateaza AFP. ”Aproape 50 de ocupanti rusi au fost lichidati in apropiere de localitatea Sciastia”, in estul Ucrainei, anunta intr-un comunicat Statul Major…