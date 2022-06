Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a cerut miercuri UE si in special NATO sa nu alimenteze tensiunile prin blocada partiala asupra enclavei Kaliningrad. Pe de alta parte, Comisia Europeana a apreciat ca nu este vorba despre o blocada, ci despre inspectii „specifice” si „proportionale” efectuate…

- Uniunea Europeana și-a dat vineri binecuvantarea pentru ca Ucraina și vecina sa, Republica Moldova, sa devina candidate la aderare, in cea mai dramatica schimbare geopolitica rezultata in urma invaziei Rusiei. Ucraina a depus cererea de aderare la UE la doar patru zile dupa ce trupele rusești au patruns…

- Sefii de stat care fac parte din formatul Bucuresti 9 au adoptat la summitul de astazi o declaratie comuna in 11 puncte, in care condamna ferm agresiunea neprovocata si nejustificata a Rusiei impotriva Ucrainei, solicita Moscovei sa isi retraga fortele de pe teritoriul ucrainean si sustin in continuare…

- Discuțiile cu Ungaria cu privire la propunerea de interzicere in Uniunea Europeana a importurilor de combustibili fosili din Rusia au inregistrat progrese, dar mai sunt necesare eforturi suplimentare in acest sens, a anunțat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit BBC și Reuters…

- Discuțiile s-au axat asupra situației din Ucraina, impactului asupra sectorului energetic european și importanței implementarii comune a sancțiunilor la adresa Rusiei.Premierul a confirmat contribuția Romaniei la securitatea Flancului Estic al NATO, inclusiv prin participarea la misiunea de poliție…

- Uniunea Europeana spera sa adopte a sasea runda de sanctiuni impotriva Rusiei la urmatoarea reuniune a Consiliului Afaceri Externe (CAE), a declarat Josep Borrell, seful diplomatiei europene.Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa organizata in Ciudad de Panama, unde se afla intr-o vizita…

- Conducerea chineza trebuie sa aleaga de ce parte se afla in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei și, daca China ajuta Rusia, aceasta va suferi consecințe grave atat din partea Statelor Unite, cat și a altor țari din lumea civilizata.Acest lucru a fost declarat luni in timpul unui briefing la Washington…