- Echipa nationala feminina a Romaniei de tenis de masa continua parcursul perfect la Campionatul European de Juniori din Suedia, de la Malmo. Cu doua constantence in lot, Bianca Mei-Rosu si Andreea Teglas, Romania a zburdat si in optimile de finala dar si in sferturi, reusind sa se califice astfel pana…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 3-0 (25-20, 25-22, 25-19), joi seara, la Plovdiv, in Grupa a II-a a Campionatului European de volei masculin Under-18 din Bulgaria., potrivit Agerpres.

- Patru elevi de la Palatul Copiilor Targoviște au facut parte din lotul Romaniei la Campionatele Mondiale de Radio Orientare (ARDF) pentru Tineret 2024. In perioada 30 iunie- 4 iulie 2024 s-au desfașurat in apropierea localitatii Orhei, din Republica Moldova, Campionatele Mondiale de Radio Orientare…

- In perioada 12-14 iulie 2024, Clubul Hipic Romsilva din Targu Mureș va gazdui un eveniment ecvestru de excepție: Concursul Internațional de Proba Completa CCI1* și 2*. Organizata sub egida Federației Ecvestre Romane, competiția reprezinta o etapa calificativa pentru Campionatele Europene de Juniori,…

- Sportivii romani au reușit sa cucereasca o medalie de aur, una de argint si alte de bronz, sambata, la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret Under-23 de la Bratislava (Slovacia). Darius Vlaicu a reușit sa obțina medalia de aur la canoe simplu pe 1.000 de metri (4:04.749). Juniorul…

- Doua echipaje romanesti s-au calificat, vineri, in finalele Campionatelor Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret Under-23 de la Bratislava (Slovacia), potrivit Agerpres.Bianca Istratescu a fost a doua in prima semifinala la kaiac simplu junioare pe 1.000 metri (4:23.

- Patru echipaje romanesti s-au calificat direct in finale la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret Under-23 de la Bratislava (Slovacia), dupa seriile din prima zi de competitie, joi, potrivit Agerpres.Darius Vlaicu s-a calificat in finala probei de canoe simplu 1.

- Echipa de juniori IV de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” s-a calificat in finala naționala. Turdenii au reușit sa treaca in semifinale de CSU Suceava, scor 23-14. Este cea mai buna performanța din istorie pentru clubul turdean la aceasta categorie de varsta. Maine,…