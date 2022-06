Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit doua medalii de bronz, la C2-1.000 m juniori respectiv K2-1.000 m U23, in finalele disputate sambata la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (Under-23) de la Belgrad. Juniorii Adrian Stepan si Andrei Costache s-au clasat pe locul 3 in finala de la Canoe 2…

- Sportivii romani s-au calificat in zece finale la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (Under-23) de la Belgrad, dupa doua zile de intreceri pe Lacul Sava din capitala sarba.

- In perioada 2017-2020, industria bauturilor racoritoare a susținut, in medie, anual, peste 70.000 de locuri de munca, prin efect direct, indirect și indus. De asemenea, fiecare angajat din sectorul bauturilor racoritoare a susținut, in medie, in acest interval, alte aproximativ 8,5 de locuri de munca…

- Sportivii romani Catalin Chirila si Malina Trifescu vor participa la etapa de Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Poznan (Polonia), competitie programata a se desfasura in perioada 26-29 mai, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. In urma cu o saptamana, la Racice (Cehia), Catalin Chirila (canoe…

- Cu 26% din PIB venituri fiscale (inclusiv contribuții de asigurari) colectate in anii ultimi, Romania se situeaza cu mult in spatele statelor aflate la un nivel similar de dezvoltare, Polonia (cca. 36% din PIB) sau Ungaria (cca. 36,3% din PIB) și chiar in urma unui stat cu un nivel mai slab dedezvoltare,…

- Incepand cu 13 aprilie, persoanele care sosesc in Bulgaria din Macedonia de Nord, Turcia, Romania, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Israel si Egipt nu vor mai trebui sa prezinte un certificat european valid privind COVID-19 care sa ateste vaccin

- Comisia va oferi sprijin tehnic pentru a ajuta 17 state membre sa iși elimine treptat dependența de combustibilii fosili ruși, in conformitate cu planul REPowerEU pentru o energie mai accesibila, mai sigura și mai durabila. Expertiza tehnica va sprijini statele membre sa identifice și sa puna in aplicare…