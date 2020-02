Canoistul Constantin Diba a afirmat, marti seara, pe Aeroportul Henri Coanda, la revenirea din cantonamentul din Italia, ca delegatia de kaiac-canoe a Romaniei s-a intors cu o luna mai devreme din cantonament preventiv, fiind o masura de precautie fata de imbolnavirea cu coronavirus. "In Italia nu are nimeni nimic, nu e absolut nimic, iar in regiunea in care ne-am antrenat noi a fost OK. Nu a fost niciun om contaminat. Noi am plecat preventiv, din simplul fapt ca se anunta ca va intra in carantina toata tara. A fost o masura de precautie. Aici tuturor oamenilor le e frica, si pe pista de aterizare…